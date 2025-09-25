Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju

N1 Info pre 48 minuta  |  Beta
Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju

Vlada Slovenije na današnjoj sednici proglasila je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju.

To, prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu spoljnih poslova Neve Grašič, sledi mere koje su već usvojene protiv dvojice ekstremističkih izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriča, koji su u julu proglašeni personama non grata. "Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. jula 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Slovenija proglasila Netanjahua nepoželjnim i zabranila mu ulazak u zemlju

Slovenija proglasila Netanjahua nepoželjnim i zabranila mu ulazak u zemlju

NIN pre 34 minuta
Netanjahu ne može u Sloveniju: Vlada u Ljubljani proglasila premijera Izraela nepoželjnom osobom

Netanjahu ne može u Sloveniju: Vlada u Ljubljani proglasila premijera Izraela nepoželjnom osobom

Kurir pre 58 minuta
Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnom osobom

Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnom osobom

Radio 021 pre 44 minuta
Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnim

Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnim

Politika pre 19 minuta
Slovenija: Vlada proglasila Netanjahua nepoželjnim

Slovenija: Vlada proglasila Netanjahua nepoželjnim

RTV pre 1 sat
Netanjahu je do Njujorka leteo neuobičajenom rutom, evo i zašto

Netanjahu je do Njujorka leteo neuobičajenom rutom, evo i zašto

Danas pre 1 sat
Slovenija proglasila Netanjahua nepoželjnim i ZABRANILA mu ulazak u zemlju

Slovenija proglasila Netanjahua nepoželjnim i ZABRANILA mu ulazak u zemlju

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaMinistarstvo pravdeMeđunarodni sud pravdeMeđunarodni sud

Svet, najnovije vesti »

Nemački portal: Srbija je Venecuela Evrope – rat protiv slobodnih medija

Nemački portal: Srbija je Venecuela Evrope – rat protiv slobodnih medija

Cenzolovka pre 38 minuta
Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Danska razmatra aktiviranje Člana…

Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Danska razmatra aktiviranje Člana 4 NATO-a

Naslovi.ai pre 18 minuta
Estonija uvela sankcije Dodiku, on ocenio da je to besmisleno

Estonija uvela sankcije Dodiku, on ocenio da je to besmisleno

NIN pre 3 minuta
Evropa je u ratu sa Rusijom sviđalo joj se to ili ne: Bivši ambasador SAD pri NATO predlaže opcije

Evropa je u ratu sa Rusijom sviđalo joj se to ili ne: Bivši ambasador SAD pri NATO predlaže opcije

Danas pre 54 minuta
"Odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena" Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

"Odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena" Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

Blic pre 9 minuta