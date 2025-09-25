Vlada Slovenije proglasila Netanjahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju

Vlada Slovenije na današnjoj sednici proglasila je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nepoželjnom osobom i zabranila mu ulaz u zemlju.

To, prema rečima državne sekretarke u Ministarstvu spoljnih poslova Neve Grašič, sledi mere koje su već usvojene protiv dvojice ekstremističkih izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriča, koji su u julu proglašeni personama non grata. "Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. jula 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i