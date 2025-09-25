Slovenija: Vlada proglasila Netanjahua nepoželjnim

LJUBLJANA - Vlada Slovenije je na današnjoj sednici proglasila izraelskog premijera Benjamna Netanjahua nepoželjnim i zabranila mu ulazak u zemlju.

Državna sekretarka u slovenačkom Ministarstvu spoljnih poslova Neve Grašić je podsetila da je Slovenija istu meru preduzela prema ministrima Itamaru Ben-Gviru i Bezalelu Smotriču koji su u julu proglašeni personama non grata. "Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. jula 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši i međunarodno