NATO zemlja diže specijalne tornjeve Duž granice leže tela umrlih, dežuraće više hiljada ljudi! "Vi stvarnu pretnju ni ne vidite"

Sistem obezbeđuje dodatnu sigurnost od bespilotnih letelica i ilegalnih aktivnosti Oko 6.000 pripadnika različitih službi na dužnosti tokom praznika Poljska je postavila prvi protivdronski odbrambeni sistem na novom osmatračkom tornju u blizini granice sa Belorusijom, dok vlada nastavlja da jača bezbednosne mere.

Tokom praznika, više od 6.000 pripadnika različitih službi biće na dužnosti kako bi obezbedili granicu. Prvi klaster artiljerijskog odbrambenog sistema instaliran je na osmatračkom tornju u mestu Ozierani, što predstavlja ključan korak u zaštiti od pretnji bespilotnih letelica. Ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kjervinjski potvrdio je u utorak da će sistem biti operativan već u januaru. "To je poseban toranj jer se na njemu instalira prvi klaster