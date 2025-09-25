U Rektoratu u Kragujevcu ostali samo studenti: Policija napustila zgradu

Kragujevački studenti u blokadi objavili su da je na poziv rektora Vladimira Rankovića policija jutros ušla u zgradu Rektorata u tom gradu.

Kako je preneo portal Glas Šumadije, studenti su optužili rektora da je time narušio autonomiju Univerziteta. Policajci su ubrzo napustili zgradu Rektorata, a građani su se sklonili sa ulaza, kako bi zaposleni mogli da uđu. Prethodno je policija legitimisala građane koji su dežurali posle sinoćnjeg skupa podrške studentima. U zgradi Rektorata ostali su samo studenti. Studenti koji od decembra blokiraju Rektorat proveli su noć u toj zgradi posle jučerašnjeg pokušaja