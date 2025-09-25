Student Bogdan Jovičić saslušan u novosadskom sudu: Negirao da je razbio automobil u Kosovskoj

Student Fakulteta tehničkih nauka Bogdan Jovičić dao je danas izjavu u novosadskom sudu u slučaju zbog kog se više od mesec dana nalazi u pritvoru, a zbog čega je i štrajkovao glađu.

Kako kaže njegova braniteljka Ljiljana Borović Marjanović, on je u sudu saslušan sa još dvojicom osumnjičenih za uništavanje vozila u Kosovskoj ulici, kod prostorija Srpske napredne stranke. "On je u odbrani negirao da ima ikakve veze sa nekim automobilom koji mu se stavlja na teret, odnosno da je napravio štetu na šoferšajbni vozila", rekla je ona. Dodala je i da još nije dao izjavu po tački koja mu se takođe stavlja na teret, odnosno da je učestvovao u
