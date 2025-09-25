Studenti FILUM-a napustili Rektorat u Kragujevcu posle deset meseci blokade

Studenti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu napustili su zgradu Rektorata koju su držali u blokadi više od deset meseci.

Odluku su doneli na plenumu pošto su juče u zgradu ušli rektor i zaposleni, kao i pripadnici obezbeđenja koji su presekli lanac na ulaznim vratima Rektorata i zaključali studente u blokadi. "Napuštanje zgrade ne znači prestanak borbe. Naša blokada je nasilno prekinuta. Mi nećemo odustati, mi nastavljamo da se borimo. Mi ćemo osnovati studentsku organizaciju u okviru FILUM-a koja se zove 'Smena' i borba se nastavlja", naveli su studenti u obraćanju građanima ispred