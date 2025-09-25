Tokom oktobra isplata polovine plaćene školarine za samofinansirajuće studente

Ministarstvo prosvete saopštilo je da će tokom oktobra isplatiti sredstva za pokriće 50 odsto plaćene školarine za ovu školsku godinu samofinansirajućim studentima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač R Srbija.

Samofinansirajućim studentima biće isplaćen celokupan iznos od 50 odsto sredstava koji su uplatili fakultetima za školarine do 30. septembra ove godine. Ministarstvo je navelo da se nadoknada sredstava vrši putem studentske kartice, a oni koji je nemaju mogu da se prijave za njeno otvaranje putem portala Uprave za trezor, na sajtu zsk.trezor.gov.rs. "Ukoliko imaju bilo kakve poteškoće sa prijavom, mogu se obratiti ovom portalu, a za sva druga pitanja u vezi sa