Grupa studenata pokušala da spreči ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

Grupa građana i studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, pokušala je jutros da spreči ulazak zaposlenih u Rektorat u Kragujevcu.

Kako je potvrđeno RTS-u u Rektoratu, blokirali su bočni ulaz. Posle dolaska policije, zaposleni su ušli na svoja radna mesta. Situacija je trenutno mirna, a u prizemlju zgrade su studenti FILUM-a koji od decembra prošle godine blokiraju zgradu, i kako su juče rekli, blokada se i dalje nastavlja. Univerzitet u Kragujevcu juče je saopštio da su se zaposleni u Rektoratu vratili na svoja radna mesta kako bi pripremili potrebnu dokumentaciju za najavljenu spoljašnju