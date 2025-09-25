Grupa studenata pokušala da spreči ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

RTS pre 1 sat
Grupa studenata pokušala da spreči ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

Grupa građana i studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, pokušala je jutros da spreči ulazak zaposlenih u Rektorat u Kragujevcu.

Kako je potvrđeno RTS-u u Rektoratu, blokirali su bočni ulaz. Posle dolaska policije, zaposleni su ušli na svoja radna mesta. Situacija je trenutno mirna, a u prizemlju zgrade su studenti FILUM-a koji od decembra prošle godine blokiraju zgradu, i kako su juče rekli, blokada se i dalje nastavlja. Univerzitet u Kragujevcu juče je saopštio da su se zaposleni u Rektoratu vratili na svoja radna mesta kako bi pripremili potrebnu dokumentaciju za najavljenu spoljašnju
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Građani od jutros blokiraju ulaz u Rektorat u Kragujevcu, studenti poručuju da ostaju dok ne pronađu rešenje

Građani od jutros blokiraju ulaz u Rektorat u Kragujevcu, studenti poručuju da ostaju dok ne pronađu rešenje

InfoKG pre 1 sat
Manja grupa studenata pokušala da blokira ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

Manja grupa studenata pokušala da blokira ulazak zaposlenih u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

iKragujevac pre 2 sata
U Rektoratu u Kragujevcu ostali samo studenti: Policija napustila zgradu

U Rektoratu u Kragujevcu ostali samo studenti: Policija napustila zgradu

Nova pre 3 sata
Studenti Filološko-umetničkog fakulteta nastavili blokadu Rektorata u Kragujevcu, policija na kratko bila u zgradi

Studenti Filološko-umetničkog fakulteta nastavili blokadu Rektorata u Kragujevcu, policija na kratko bila u zgradi

Danas pre 3 sata
Policija na poziv rektora ušla u Rektorat u Kragujevcu

Policija na poziv rektora ušla u Rektorat u Kragujevcu

Serbian News Media pre 3 sata
U Kragujevcu se nastavlja blokada: Studenti i građani se okupili ispred Rektorata

U Kragujevcu se nastavlja blokada: Studenti i građani se okupili ispred Rektorata

Mašina pre 4 sati
"Rektor narušio autonomiju": Kragujevački studenti ostaju u Rektoratu posle dolaska policije

"Rektor narušio autonomiju": Kragujevački studenti ostaju u Rektoratu posle dolaska policije

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Student Bogdan Jovičić saslušan o proširenju optužnice

Student Bogdan Jovičić saslušan o proširenju optužnice

Mašina pre 12 minuta
Radna prava LGBT+ osoba: Između zakona i prakse

Radna prava LGBT+ osoba: Između zakona i prakse

Mašina pre 26 minuta
Ministarstvo prosvete pozvalo učenike da se prijave za besplatno učenje programiranja

Ministarstvo prosvete pozvalo učenike da se prijave za besplatno učenje programiranja

N1 Info pre 31 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Jesenje vreme sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima do početka oktobra

Vremenska prognoza Srbije: Jesenje vreme sa padom temperatura i lokalnim pljuskovima do početka oktobra

Naslovi.ai pre 46 minuta
Student Bogdan saslušan o proširenju optužnice, izneo odbranu

Student Bogdan saslušan o proširenju optužnice, izneo odbranu

N1 Info pre 26 minuta