Siner pobedio Čilića za plasman u osminu finala ATP turnira u Pekingu

PEKING - Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Hrvata Marina Čilića rezultatom 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i 22 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Čilić 97. na ATP listi. Italijanski teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu. Siner će u osmini finala igrati protiv Francuza Terensa Atmana, koji je ranije danas pobedio Kineza Žinžen Žanga rezultatom 6:4, 6:2. ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.