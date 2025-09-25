Hamad odbrusio Runeu: Niko te ne voli (VIDEO)

Sport klub pre 56 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
Hamad Međedović je bio besan na Holgera Runea na pauzi između dva seta na turniru u Tokiju.

Danac je na kraju savladao Srbina, ali je u centru pažnje bio njihov sukob. Momka iz Novog Pazara je očigledno jako iznervirao neki gest Danca. Jasno se čulo dok su na na stolicama da mu kaže. „Niko te ne voli, i ovo je dokaz. Nikada nećeš ni da se izvineš. Svako normalno ljudsko biće bi bar znalo da se izvine“, rekao je Hamad, ali tu nije stao. „Niko te ne voli. Svi momci su mi to rekli. I baš me briga šta ćeš ti da mi kažeš“, zaključio je Hamad. Rune je uglavnom
