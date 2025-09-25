Hitna pomoć o udesu Darka Lazića: Jedna osoba teško povređena na auto-putu kod Geneksa

Jedan muškarac (35) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Beogradu, rečeno je Tanjugu jutros u službi Hitne pomoći.

Povređeni je prevezen na VMA, a pored njega, u istom udesu je lakše povređena 35-godišnja žena, koja je prevezena u KBC Zemun. Udes se dogodio na auto-putu kod Geneksa u 00.53 sati. Podsetimo, folk pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su stravičnu saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini beogradske Arene. Kako saznaje Telegraf.rs, Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima