Oglasio se danski ministar nakon napada dronova na aerodrome: Otkrio da li je umešana Rusija

Telegraf pre 43 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen izjavio je da noćni letovi dronova iznad danskog vazdušnog prostora predstavljaju „hibridni napad“ koji deluje kao delo "profesionalnog aktera", ali da dronovi nisu lansirani iz velike udaljenosti i da trenutno nema dokaza o umešanosti Rusije.

Poulsen je dodao da iako još nije poznato odakle su dronovi tačno poslati, incidenti ukazuju na rastuću pretnju i zahtevaju ozbiljan pristup, piše "Gardijan". Takođe je naveo da bi mogla da postoji veza između nedavnog upada drona u Kopenhagenu i poslednjeg incidenta, ali nije doneo konačne zaključke. Aerodrom u Alborgu na severu Danske privremeno je zatvoren zbog dronova, dok su tri manja aerodroma na jugu zemlje - Esbjerg, Sunderborg i Skrydstrup, prijavila
