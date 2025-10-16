Orban: Evropa mora da pregovara sa Rusijom

BUDIMPEŠTA - Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Evropa mora samostalno da pregovara sa Rusijom kako bi se postigao mirovni sporazum i izgradila nova evropska bezbednosna arhitektura, a ne da čeka ishod američko-ruskih dogovora.

Napori Sjedinjenih Američkih Država da posreduju u postizanju mira u Ukrajini bili su osujećeni evropskim otporom, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Govoreći na plenarnom sastanku Mađarske stalne konferencije (MAERT) u Budimpešti, Orban je istakao da je pitanje rata i mira u Ukrajini trenutno najhitnije pitanje evropske politike, posebno za zemlje Karpatskog basena, preneo je MTI. "Rizik da se Evropa uvuče u sukob danas je veći nego u bilo kom