Tramp i Putin u telefonskom razgovoru uoči susreta sa Zelenskim

Politika pre 2 sata
Tramp i Putin u telefonskom razgovoru uoči susreta sa Zelenskim

Do razgovora je došlo u trenutku rastuće geopolitičke napetosti

Vašington i Moskva su potvrdili da je započeo telefonski razgovor između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina. Prema izvorima iz Bele kuće, do razgovora je došlo u trenutku rastuće geopolitičke napetosti. Da je razgovr započet potvrdio je i sam Tramp: "Trenutno razgovaram sa predsednikom Putinom. Razgovor je u toku, dug je, i ja ću po njegovom završetku izvestiti o sadržaju, kao i predsednik Putin", naveo je Tramp na
