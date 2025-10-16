Završen razgovor Trampa i Putina; Oglasila se Bela kuća

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa je završen, saopštila je Bela kuća.

"Trenutno razgovaram sa predsednikom Putinom. Razgovor je u toku, dug je, i ja ću po njegovom završetku izvestiti o sadržaju, kao i predsednik Putin", naveo je ranije Tramp na platformi Truth Social. Tramp i Putin razgovarali su dan pre planirane posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući. Tramp i Zelenski će razgovarati o mogućnosti da Ukrajina dobije "tomahavk" rakete dugog dometa. Predsednik SAD je prošle nedelje rekao da je Zelenskom rekao