Evropa je ušla u hibridni rat! Jezivo upozorenje NATO države: Postoji samo jedna pretnja

Alo pre 13 minuta
Danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je da je u Evropi počeo "hibridni rat“, nakon što je zbog dronova ove nedelje više puta zatvaran danski vazdušni prostor.

Danske vlasti privremeno su u sredu tokom noći zatvorile dva glavna aerodroma zbog dronova u blizini, a slični incidenti prijavljeni su i na drugim aerodromima, objavio je briselski Politiko. Aerodromi u Kopenhagenu i Oslu bili su zatvoreni i u ponedeljak, što je dovelo do otkazivanja letova i zadržavanja hiljada putnika. "Mi smo na početku hibridnog rata protiv Evrope. Mislim da ćemo toga videti još… Vidimo obrazac i ne izgleda dobro", rekla je Frederiksen u
