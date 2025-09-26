Premijerka Danske: „Na početku smo hibridnog rata, jedina pretnja je Rusija“

Danska premijerka Meta Frederiksen upozorila je da je u Evropi započeo „hibridni rat“, nakon što je talas dronova ove nedelje prizemljio vazdušni saobraćaj u Danskoj.

Danske vlasti privremeno su zatvorile dva velika aerodroma tokom noći u sredu, nakon što su dronovi uočeni na nebu, u incidentu koji je Kopenhagen nazvao „hibridnim napadom“ od strane „profesionalnog aktera“, a nekoliko drugih aerodroma širom zemlje prijavilo je slične incidente, piše Politiko. Zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu i Oslu Aerodromi u Kopenhagenu i Oslu takođe su bili zatvoreni u ponedeljak zbog upada dronova, zbog čega su letovi otkazani, što je