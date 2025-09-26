"Klečala je na kolenima i spuštala glavu" Kristijan Golubović otkrio šokantne detalje o učesnici Elite

Šok preokret

Kristijan Golubović promenio je stav kada je u pitanju Aleksandra Babejić. Naime, Kristijan je Aleksandru čak uselio u svoj stan nakon raskida sa Kristinom, sa kojom ima dvoje dece. Ipak, sada je o Babejić otkrio ne baš laskavo mišljenje. - Kada počnemo od temelja da je neko nekoga osvojio i onda slušamo od Babejićke da je Gaga nju tukla, onda ne znamo u šta da verujemo. Babejićka je meni totalno a***sualna osoba, a kada bi bili na pustom ostrvu i morao bih to da