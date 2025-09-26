Kristijan Golubović potpuno promenio ploču, sad osuo drvlje i kamenje na Aleksandru: "Bio sam galantan"

Kristijan Golubović promenio je ploču kada je u pitanju Aleksandra Babejić.

Naime, Kristijan je Aleksandru čak uselio u svoj stan nakon što je raskinuo sa Kristinom sa kojom ima dvoje dece. Ipak, sada je o Babejić izneo ne tako lepo mišljenje. - Kada počnemo od temelja da je neko nekoga osvojio i onda slušamo od Babejićke da je Gaga nju tukla, onda ne znamo u šta da verujemo. Babejićka je meni totalno a***sualna osoba, a kada bi bili na pustom ostrvu i morao bih to da uradim, bilo bi mi jako teško. Ja sam se prema njoj postavio kao brat i