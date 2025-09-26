Nakon nezgode presekao Darko Lazić doneo konačnu odluku, njegov menadžer potvrdio!

Alo pre 4 sati
Nakon nezgode presekao Darko Lazić doneo konačnu odluku, njegov menadžer potvrdio!

Folker je sada otkazao nastup zbog povreda koje je zadobio

Folk pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina zadobili su lakše telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi. Nakon nezgode primljeni su na VMA, a potom pušteni na kućno lečenje. Osim toga, folker je sada otkazao nastup zbog povreda koje je zadobio. Na Instagramu su se oglasili iz kluba u kojem je trebalo da nastupi, a saopštenje su preneli i Darko i njegov menadžer na svojim nalozima. Youtube Pogledaj galeriju Foto: ATA Images Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva
