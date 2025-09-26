Pomeranje sata unazad Evo kog datuma počinje zimsko računanje vremena

Alo
Pomeranje kazaljki 2025. godine, odnosno zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra, kada ćemo u 3 ujutru kazaljke na satu vratiti jedan sat unazad, odnosno na 2.

Specifičnost je u tome što je ovo pomeranje u odnosu na prethodne godine najranije, a 26. oktobra sat je pomeren poslednji put pre 11 godina. Zimsko računanje vremena je fiksno i počinje poslednje nedelje u oktobru, datumi se menjaju jer poslednja nedelja oktobra ne pada svake godine u isti dan. Prošle godine je to bilo 27. oktobra, 2023. 29. oktobra… Kako poslednji vikend u oktobru ove godine "pada" u noći između 25. i 26. oktobra, zato tako rano ove godine i
