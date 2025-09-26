Zaharova zapenila! Tramp glumi ''tvrdog'' zbog pregovora, a ne zbog Rusije

Tramp je 23. septembra, tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine UN, odgovorio pozitivno na pitanje novinara da li bi zemlje NATO-a trebalo da obaraju ruske avione

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je danas da su nedavne oštre izjave američkog predsednika Donalda Trampa prema Rusiji deo pregovaračke taktike. "Mislim da je ovo taktika, strategija, politički manevar za pregovore", rekla je Zaharova u intervjuu za TASS. Tramp je 23. septembra, tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine UN, odgovorio pozitivno na pitanje novinara da li