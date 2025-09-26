Oštar obračun Trampove administracije sa bivšim direktorom FBI-ja

BBC News pre 1 sat

Getty Images Džejms Komi, bivši direktor FBI, odgovaraće pred sudom da je lagao Kongres i ometao sprovođenje pravde

Bivši direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejms Komi odgovaraće pred sudom po teškim optužbama: da je lagao Kongres i ometao sprovođenje pravde.

Komi, koji je vodio istragu o mogućim ranijim vezama Rusije i predizbornog štaba Donalda Trampa, prvi je bivši direktor FBI-ja koji je optužen za krivično delo.

Optužbe protiv njega proističu iz svedočenja koje je dao pravosudnom odboru Senata 2020. godine u vezi sa navodnim mešanjem Rusije u američke izbore 2016. godine.

Tramp je tada na izborima pobedio Hilari Klinton.

Komi je dugo na meti kritika Donalda Trampa.

Optužen je da je lagao Kongres tokom svedočenja u septembru 2020. godine o tome da li je odobrio curenje poverljivih informacija medijima.

Pem Bondi, glavna američka tužiteljka, rekla je da „niko nije iznad zakona" i da optužnica odražava posvećenost Ministarstva pravde da pozove na odgovornost one koji zloupotrebljavaju moć.

Komi je odbacio optužbe, rekavši da ima „veliko poverenje u savezni pravosudni sistem“.

Optužnica je usledila nekoliko dana pošto je Tramp zatražio od Pem Bondi da sprovede agresivniju istragu protiv političkih protivnika, među kojima je i bivši direktor FBI.

Za šta se tereti Komi?

Optužnicu protiv Komija potvrdila je Velika savezna porota.

Velika porota je grupa građana koju pravi tužilac da bi utvrdila da li postoji dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

U pravnom smislu, ona utvrđuje da li postoji osnovani razlog za verovanje da je počinjeno krivično delo.

Prva tačka optužnice odnosi se na to da je Komi rekao Pravosudnom odboru Senata (gornjem domu Kongresa) da nije „ovlastio nekoga drugog u FBI-ju da bude anonimni izvor u novinskim izveštajima#" u vezi sa njegovim razgovorima sa Trampom tokom istrage FBI-ja o tome da li se Rusija mešala u predsedničke izbore 2016. godine.

U drugoj tački optužnice navodi se da Komi „pokušao da utiče i omete" istragu Pravosudnog odbora Senata dajući lažne izjave

Treća tačka optužnice je za davanje lažnih izjava

Istragu protiv Komija vodi Lindzi Haligan, američka tužiteljka za Istočni okrug Virdžinije, koja je ranije bila Trampov lični advokat.

„Radujemo se što ćemo ga osloboditi krivice na sudu", izjavio je Patrik Ficdžerald, Komijev advokat.

Ukoliko bude proglašen krivim, zaprećena je kazna do pet godina zatvora.

„Moja porodica i ja godinama znamo da postoji cena suprotstavljanja Donaldu Trampu.

„Nećemo živeti na kolenima, a ni vi ne bi trebalo. Nevin sam. Dakle, hajmo na suđenje", rekao je Komi u video izjavi.

Optužbe su podnete neposredno pre isteka petogodišnjeg roka zastarelosti.

Slučaj je nedavno predat novom tužiocu nakon što je Trampova administracija otpustila Erika Zajberta, koji je prethodno vodio slučaj.

Prema optužnici, Komi je namerno i svesno lagao, iako je bio pod zakletvom.

Dodaje se da je lažno izjavio američkom senatoru da nije ovlastio nekog drugog u FBI da bude anonimni izvor u novinskim izveštajima.

Ovaj slučaj se smatra najznačajnijim u dosadašnjem toku Trampovog drugog mandata.

Američki predsednik je razočaran što gonjenje njegovih kritičara, poput Komija, senatora Adama Šifa i državne tužiteljke Njujorka Leticije Džejms, traje toliko dugo.

„Ne možemo više da odlažemo, to ubija naš ugled i kredibilitet.

„Dva puta su me (ranije) opozvali i optužili. Pravda sada mora da bude zadovoljena", napisao je Tramp prošle nedelje na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Nakon što su optužnice podignute, Tramp je nazvao Komija „jednim od najgorih ljudskih bića" u istoriji Amerike.

Komi je bio direktor FBI od 2013. do 2017. godine.

Tramp ga je otpustio usred istrage o ruskom mešanju u izbore 2016. godine.

Ovo nije prva istraga protiv bivšeg šefa FBI-ja koja je pokrenuta ove godine.

Tajna služba ga je istraživala nakon što je podelio, a zatim obrisao objavu na društvenim mrežama o školjkama koje su ispisivale brojeve „8647“, za koje su republikanci tvrdili da su podsticanje na nasilje protiv Donalda Trampa.

Broj 86 je sleng izraz koji može da se protumači kao „odbaciti“ ili „rešiti se (oslobodi) se“, prema rečniku Merijam-Vebster.

U rečniku se dodaje i da se ovaj izraz u skorije vreme tumači i kao „ubiti".

U julu je Komijeva ćerka, Moren Komi, otpuštena sa mesta federalne tužiteljke u Južnom okrugu Njujorka.

Nije naveden razlog za smenjivanje sa funkcije u kojoj je radila 10 godina, prenose mediji.

(BBC News, 09.26.2025)