Đurić o tvrdnjama Stefanovića: Vučić dobio poziv na Trampov prijem, nije mogao da ide

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić demantovao je danas tvrdnje da predsednik Aleksandar Vučić nije bio pozvan na večernji prijem u organizaciji predsednika SAD Donalda Trampa u Njujorku, objavivši sliku pozivnice kao dokaz.

Reagujući na izjavu opozicionog poslanika Borka Stefanovića da Vučić, uz lidere Rusije i Belorusije, jedini iz Evrope nije dobio poziv na Trampov prijem, Đurić je na Instagramu objavio sliku pozivnice upućene neimenovanom šefu delegacije Srbije na zasedanju Generalne skupštine UN.

Đurić je naveo da Vučić nije otišao na taj prijem, koji je održan u utorak uveče, "zbog bilateralnih sastanaka (koje je imao) u isto vreme".

Iz Đurićeve objave proizlazi da je mejl sa pozivnicom upućen na adresu Misije Srbije pri UN, 2. septembra. Delegaciju Srbije u Njujorku čine Vučić, Đurić i ministarka bez portfelja u Vladi Srbije Tatjana Macura.

Đurić je uz slike mejla i pozivnice napisao da Vučić "jeste bio pozvan na večernji prijem kod predsednika Trampa za šefove država i vlada, zvanično, i to još 2. septembra".

"Nije bio u prilici da prisustvuje zbog bilateralnih sastanaka u isto vreme. Inače, naš predsednik je, uz (ruskog) ministra Lavrova, jedini evropski lider koji je imao pun bilateralni sastanak sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. Dakle, ne priliku za selfi na hodniku – kao zvaničnici nekih drugih zemalja i teritorija", naveo je Đurić.

Dodao je da su Vučić i drugi članovi delegacije Srbije ostvarili u Njujorku "desetine sastanaka, sporazuma i promotivnih događaja" u organizaciji Misije Srbije pri UN, što je ocenio kao "jedno od najboljih učešća" Srbije na godišnjem zasedanju Generalne skupštine UN na visokom nivou.

"Pomalo mi je i žao što moram da demaskiram neistine koje na zlurad i neprofesionalan način u javnost plasira Borko Stefanović, zato što smatram da je on u dužem vremenskom periodu nama politički veoma koristan čovek – hodajuća antireklama za bilo kakvu opoziciju. Uzgred, jedino mesto na kojem on može da vidi i Rubija i Trampa i Lavrova i (ruskog lidera Vladimira) Putina su tuđe fotografije (najčešće predsednika Vučića sa sastanaka sa ovim liderima)", napisao je Đurić.

Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, izjavio je ranije danas da su na tradicionalnu večeru predsednika SAD u Ujedinjenim nacijama bili pozvani svi visoki gosti iz Evrope, osim Vučića, Putina i beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka.

Stefanović je u pisanoj izjavi naveo i da se "tako na jednom mestu našao gotovo čitav svet osim Srbije, boreći se za svoje interese" i da se "neslavna epizoda ćaci diplomatije u Njujorku završava nervoznim Vučićem koji nije privlačan za sastanak bilo kome od značaja za Srbiju".

"I američki ministar finansija (Skot Besent) je izbegao da ga vidi, a jedino što je 'uspeo' je da ne snizi visoke američke carine na našu robu i da ne produži izuzeće za američke sankcije Naftnoj industriji Srbije", napisao je Stefanović.

Vučić je u maju skratio boravak na Floridi, navodeći kao razlog zdravstvene probleme, i nije se sreo sa Trampom, iako je uoči puta najavljivao da će sa njim razgovarati "dva ili tri puta" u nekoliko dana. Vučić je sinoć izjavio da Besent u sredu nije došao na dogovoren sastanak sa njim, kao i da će 1. oktobra stupiti na snagu američke sankcije Naftnoj industriji Srbije jer su SAD pristale da produže njihovo neuvođenje za svega četiri dana.

"Biti u društvu Venecuele, Avganistana, Irana i Belorusije, usamljen, van svih tokova zaštite naših interesa, znači završiti na pustom ostrvu na koje Vučić želi da nas trajno nasuče", naveo je zamenik Dragana Đilasa.

Naveo je i da je "odvajanje Srbije od njene evropske budućnosti najveći san diktatora i njegove klike koja bi tako mogla nesmetano da pljačka, prebija i huška ljude na rat".

"No, naprednjaci će u tom naumu biti uspešni tačno onoliko koliko im je bila uspešna ova njujorška ekskurzija - dakle, nikako", ocenio je Stefanović.

(Beta, 26.09.2025)