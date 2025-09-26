Đurić na sastanku sa predstavnicima američkih jevrejskih organizacija: Pozvao na oslobađanje Alona Ohela iz Hamasovog zatočeništva

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas u Njujorku sa predstavnicima Konferencije predsednika glavnih američkih jevrejskih organizacija o unapređenju odnosa Srbije sa jevrejskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Razmenjena su mišljenja o aktuelnim globalnim pitanjima, položaju i ulozi Srbije u regionu i svetu, kao i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje sa jevrejskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama i šire, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Đurić je naglasio dugu tradiciju prijateljskih odnosa između srpskog i jevrejskog naroda, kao i snažnu posvećenost Srbije negovanju kulture sećanja i borbi protiv svih oblika antisemitizma.