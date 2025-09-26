Ministar spoljnih poslova Srbije i predsednici jevrejskih organizacija traže slobodu za taoce u Gazi

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je danas u Njujorku razgovarao s predstavnicima Konferencije predsednika glavnih američkih jevrejskih organizacija o unapređenju odnosa Srbije sa jevrejskim zajednicama u SAD. „Ukazano je i na težak položaj i patnju kroz koju prolaze taoci, među kojima je i srpsko-izraelski državljanin Alon Ohel koji se, sa ostalim taocima u Gazi, nalazi u zatočeništvu Hamasa od 7. oktobra 2023. godine“ i „upućen je apel za njihovo