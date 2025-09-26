Ministar spoljnih poslova Srbije i predsednici jevrejskih organizacija traže slobodu za taoce u Gazi

Danas pre 6 sati  |  Beta
Ministar spoljnih poslova Srbije i predsednici jevrejskih organizacija traže slobodu za taoce u Gazi
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je danas u Njujorku razgovarao s predstavnicima Konferencije predsednika glavnih američkih jevrejskih organizacija o unapređenju odnosa Srbije sa jevrejskim zajednicama u SAD. „Ukazano je i na težak položaj i patnju kroz koju prolaze taoci, među kojima je i srpsko-izraelski državljanin Alon Ohel koji se, sa ostalim taocima u Gazi, nalazi u zatočeništvu Hamasa od 7. oktobra 2023. godine“ i „upućen je apel za njihovo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đurić na sastanku sa predstavnicima američkih jevrejskih organizacija: Pozvao na oslobađanje Alona Ohela iz Hamasovog…

Đurić na sastanku sa predstavnicima američkih jevrejskih organizacija: Pozvao na oslobađanje Alona Ohela iz Hamasovog zatočeništva

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HamasNjujorkMarko ĐurićGaza

Politika, najnovije vesti »

Mučenje studenata kao ozakonjena disciplina

Mučenje studenata kao ozakonjena disciplina

Radar pre 1 sat
"Imamo jasan i ambiciozan cilj": Đurić: Evropski put ostaje strateški cilj Srbije

"Imamo jasan i ambiciozan cilj": Đurić: Evropski put ostaje strateški cilj Srbije

Blic pre 1 sat
Okončana blokada zgrade Rektorata u Kragujevcu posle gotovo 10 meseci

Okončana blokada zgrade Rektorata u Kragujevcu posle gotovo 10 meseci

Blic pre 2 sata
Šest ključnih poruka vučićevog obraćanja u UN: Kosovo i Balkan, osvrnuo se i na svetska dešavanja: Ponudio Beograd za jednu…

Šest ključnih poruka vučićevog obraćanja u UN: Kosovo i Balkan, osvrnuo se i na svetska dešavanja: Ponudio Beograd za jednu važnu stvar

Blic pre 3 sata
Đurić na sastanku sa predstavnicima američkih jevrejskih organizacija: Pozvao na oslobađanje Alona Ohela iz Hamasovog…

Đurić na sastanku sa predstavnicima američkih jevrejskih organizacija: Pozvao na oslobađanje Alona Ohela iz Hamasovog zatočeništva

Blic pre 3 sata