Suša ostavlja ozbiljan trag! Prostran: Bdp će biti manji jedan ili dva odsto

Agroekonomista Milan Prostran ocenio je da je suša ostavila ozbiljan trag na ovogodišnji rod poljoprivrednih proizvoda, i da će to uticati i na smanjenje BDP-a za jedan ili dva odsto.

- Ova godina je ostavila ozbiljan trag na ukupnu vrednost poljoprivredne proizvodnje, na ukupan nacionalni dohodak čitave zemlje. Kada podbaci poljoprivreda kao što će to biti ove godine, onda će ona sigurno da utiče najmanje bar za jedan ili dva odsto smanjenja ukupnog BDP zemlje, imajući u vidu da se njeno učešće u njemu kreće između pet i 12 odsto - rekao je Prostran Tanjugu. Ocenjuje da će ovogodišnja suša ostaviti jako teške posledice na, pre svega, ekonomsku