Četiri generacije i 11 članova porodice Stefanović živi pod jednim krovom: Sve stekli poštenim radom, a deda ima samo još jedan san (foto)

IVANJICA – Na padinama prelepe, ali surove planine Golije smestilo se selo Šarenik u kojem se i dalje živi kao što se živelo nekad.

Vredno i pošteno se radi, zarađuje za život sa svojih deset prstiju. Život u zajednici gore nije retkost kao u gradskim sredinama, a najbolji primer za to jeste porodica Stefanović u kojoj pod jednim krovom živi čak 11 članova. - Živi nas četiri generacije, složno i svi smo kao jedno. Tu su deda, otac i majka, moja žena i deca, brat i njegova porodica. Tako smo navikli i tako nam je najlepše. Svi se bavimo poljoprivredom. Prioritet je proizvodnja krompira, malina,