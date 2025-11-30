Grb zbog kog svi zastanu: Samo još na lozničkoj policijskoj stanici stoji ovaj simbol prošlosti (foto)

LOZNICA – Pretposlednji novembarski dan ove godine je neradan kao što je to bio svaki 29. novembar sve do 2001. godine kada je poslednji praznovan Dan republike.

Dok je bio državni praznik dva dana se odmaralo, ali je sa raspadom nekadašnje Jugoslavije u zaborav otišao i Dan republike. Potrajao je i pošto je država nestala, ali je pre 23 godine, 14. novembra 2002. ukinut odlukom Savezne skupštine. Praznovanjem 29. novembra, kao Dana republike obeležavan je datum održavanja Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, održano tog datuma 1943. godine u Bosni i Hercegovini. Tada je Komunistička partija Jugoslavije donela odluku o