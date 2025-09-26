Tereti se za laganje pred Kongresom: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora FBI

Bivši direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejms Komi, koji je dugo bio na meti kritika američkog predsednika Donalda Trampa, optužen je po dve tačke optužnice za ometanje pravde i lažne izjave, saopštilo je sinoć američko Ministarstvo pravde.

Komi je optužen je za laganje pred Kongresom tokom svog svedočenja u septembru 2020. godine o tome da li je dozvolio curenje poverljivih informacija medijima. Optužnica je usledila nekoliko dana pošto je predsednik Tramp pozvao američku ministarku pravde Pem Bondi da agresivnije istraži njegove političke protivnike, uključujući Komija, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Po objavi o podizanju optužnice Tramp je reagovao na svojoj mreži Trut soušal „Pravda u Americi“ i opisao