U Zaječaru održan protest “Republika je pala”: „Pogazili su zakon o lokalnim izborima i o lokalnoj samoupravi“ (VIDEO)…

Neformalna grupa „Zaječarci u blokadi“ organizovala je večeras protest u tom gradu pod sloganom “Republika je pala”, zbog konstituisanja Skupštine grada kojim je “pogažena vladavina prava koja se ostvaruje kroz izbore”.

Građani Zaječara okupili su se ispred Osnovnog javnog tužilaštva zbog jučerašnjeg nezakonitog konstituisanja Skupštine, a naziv “Republika je pala” ukazuje na to da je vladajući režim suspendovao Ustav. Pre šetnje, član pravnog tima koalicije „Promene u koje verujemo“ Predrag Stanković kazao je da će tražiti od Višeg suda u Zaječaru da, uz mnogo više argumenata, ponovi svoju odluku kojom je utvrđeno da mandati nisu verifikovani na zakonit način, „jer su probijeni