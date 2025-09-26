Rumunski predsednik: Rusija trenutno nije sposobna da napadne NATO

Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da su šanse za širenje sukoba izvan Ukrajine "izuzetno male" i da Rusija trenutno nije sposobna da napadne NATO.

U intervjuu za televiziju Digi 24, Dan je ocenio da Rusija vodi "informacioni rat" protiv zapadnog sveta od 2014. godine, pokušavajući da utiče na političke odluke u demokratskim zemljama i stvori nepoverenje prema zapadnom modelu. "Rusija, sa prosečnom ekonomijom, pokušava da nadoknadi svoje vojne nedostatke ciljajući stanovništvo i utičući na odluke koje se donose demokratskim glasanjem", rekao je rumunski predsednik. On je naglasio da su evropske i zapadne