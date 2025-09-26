Danas promenljivo oblačno i svežije, temperatura do 22 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 8 minuta
Danas promenljivo oblačno i svežije, temperatura do 22 stepena

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

U Čačku će biti pretežno oblačno i svežije uz umeren i jak jugoistočni vetar, najniža temperatura biće oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 21 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 3. oktobra, očekuje se svežije vreme, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mestimično se očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima naše zemlje. U košavskom
