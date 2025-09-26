Olujni udari vetra u ovim delovima Srbije: Rhmz se oglasio zbog naglog zahlađenja

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Olujni udari vetra u ovim delovima Srbije: Rhmz se oglasio zbog naglog zahlađenja

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je na svom sajtu nevreme praćeno pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vetra do kraja dana u pojedinim delovima Srbije.

Olujni udari vetra biće prisutni na jugu Banata i u donjem Podunavlju. "Danas svežije, u košavskom području uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Posle podne i uveče promenljivo, u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena", piše RHMZ. U subotu 27.
