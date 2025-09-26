Promenljivo i svežije vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i jak jugoistočni vetar, najavljeno dalje zahlađenje

Naslovi.ai pre 1 sat
Promenljivo i svežije vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i jak jugoistočni vetar, najavljeno dalje zahlađenje

Danas i sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnom kišom i grmljavinom, uz olujne udare vetra u košavskom području i na jugu Banata, uz najavu hladnijih dana i mogućeg jačeg zahlađenja.

U Srbiji danas će biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. RTV Mondo RTS

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine, sa udarima vetra do 120 km/h. Najjači udari vetra danas su u Velikom Gradištu i Vršcu, trenutno oko 60 km/h, a očekuje se da dostignu i do 100 km/h. U Vojvodini, Beogradu, Šumadiji i Pomoravlju očekuju se olujni udari jugoistočnog vetra. Telegraf Telegraf Alo Mondo Blic

Prema prognozama, vreme će ostati oblačno i vetrovito do kraja septembra i početkom oktobra, uz dalji pad temperatura i jesenje uslove. Lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se uglavnom u južnim i jugoistočnim predelima Srbije. Sutra će biti promenljivo, sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju. Blic Moj Novi Sad Telegraf Novi magazin Alo

Marko Čubrilo najavljuje da će narednih dana biti hladnije uz povremenu kišu, posebno u središnjim, južnim i istočnim predelima, dok će u košavskom području vetar biti jak i olujan. Početkom sledeće nedelje očekuje se sveže vreme sa mogućim jačim zahlađenjem. Mondo

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za narednu nedelju: Čubrilo najavio prvi sneg u Srbiji, jače zahlađenje od ovog datuma

Vremenska prognoza za narednu nedelju: Čubrilo najavio prvi sneg u Srbiji, jače zahlađenje od ovog datuma

Mondo pre 1 sat
Košava i olujni vetrovi najavljuju opasne dane, spremite se: Oglasio se RHMZ, upalio poseban alarm

Košava i olujni vetrovi najavljuju opasne dane, spremite se: Oglasio se RHMZ, upalio poseban alarm

Mondo pre 1 sat
Visinski ciklon stiže u Srbiju, evo i kada: Očekuje se još jače zahlađenje sa kišom, uz olujne udare vetra

Visinski ciklon stiže u Srbiju, evo i kada: Očekuje se još jače zahlađenje sa kišom, uz olujne udare vetra

Telegraf pre 1 sat
(Mapa) udari košave do 100 km na sat! Rhmz upalio poseban alarm: Ova dva dela zemlje da se spreme, zna se i tačan dan do kog…

(Mapa) udari košave do 100 km na sat! Rhmz upalio poseban alarm: Ova dva dela zemlje da se spreme, zna se i tačan dan do kog će sve trajati

Blic pre 2 sata
Sutra nestabilno vreme, smena oblaka i kiše

Sutra nestabilno vreme, smena oblaka i kiše

Novi magazin pre 2 sata
Stiže drastično zahlađenje, moguć i sneg Trenutno Srbijom šiba olujni vetar, a ciklon donosi šansu za prve padavine od ovog…

Stiže drastično zahlađenje, moguć i sneg Trenutno Srbijom šiba olujni vetar, a ciklon donosi šansu za prve padavine od ovog datuma

Alo pre 2 sata
Stižu pljuskovi i grmljavina, evo gde će ih danas biti i kada tačno: Košava u ovom gradu ima udare od 100 km/h

Stižu pljuskovi i grmljavina, evo gde će ih danas biti i kada tačno: Košava u ovom gradu ima udare od 100 km/h

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanat

Društvo, najnovije vesti »

Rok za prijavu za učeničke stipendije i kredite produžen do 10. oktobra

Rok za prijavu za učeničke stipendije i kredite produžen do 10. oktobra

Danas pre 21 minuta
Velike promene za građane: Ministar Mali otkriva novine u legalizaciji, jeftinim kreditima, energetskoj stabilnosti…

Velike promene za građane: Ministar Mali otkriva novine u legalizaciji, jeftinim kreditima, energetskoj stabilnosti, sankcijama NIS-u

Blic pre 21 minuta
Nova v.d. direktorka beogradske muzičke škole Josip Slavenski dala ostavku

Nova v.d. direktorka beogradske muzičke škole Josip Slavenski dala ostavku

Danas pre 11 minuta
Famozno: Kako sam postao viralan

Famozno: Kako sam postao viralan

Kurir pre 6 minuta
Bler na čelu prelazne vlasti u gazi posle rata! Bbc saznaje da je bivši britanski premijer u igri ako bude postignut dogovor o…

Bler na čelu prelazne vlasti u gazi posle rata! Bbc saznaje da je bivši britanski premijer u igri ako bude postignut dogovor o prekidu vatre Izraela i Hamasa

Kurir pre 21 minuta