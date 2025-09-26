Šta ako stvarno uvedu sankcije NIS-u 1. oktobra

Nedeljnik pre 24 minuta
Šta ako stvarno uvedu sankcije NIS-u 1. oktobra

Ključno pitanje nakon mogućeg uvođenja sankcija NIS-u 1. oktobra je kakav je plan države za ovaj scenario, ocenjuju sagovornici Nedeljnik.

Dileme se kreću od toga kako obezbediti snabdevanje sirovom naftom i derivatima do toga na koji način se sa ruskim akcionarima NIS razgovaralo o promeni vlasničke strukture, a odgovori se očekuju od Vlade Srbije. Alternativni putevi snabdevanja i viši troškovi NIS je ranije danas saopštio da ima dovoljne količine rezervi. Međutim, ukoliko sankcije zaustave dopremanje sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF), Srbija bi bila primorana da se okrene uvozu gotovih
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

„Džaba iz Njujorka kuka Vučić“: Da li su moguće nestašice i poskupljenje benzina zbog sankcija NIS-u

„Džaba iz Njujorka kuka Vučić“: Da li su moguće nestašice i poskupljenje benzina zbog sankcija NIS-u

Nova ekonomija pre 34 minuta
Koliko košta gorivo u Srbiji? Objavljene cene derivata po kojima ćemo puniti rezervoare do 3. oktobra!

Koliko košta gorivo u Srbiji? Objavljene cene derivata po kojima ćemo puniti rezervoare do 3. oktobra!

Kurir pre 49 minuta
Generalni direktor NIS: Spremne alternative za plaćanje na benzinskim stanicama NIS-a

Generalni direktor NIS: Spremne alternative za plaćanje na benzinskim stanicama NIS-a

N1 Info pre 44 minuta
Spremne alternative za plaćanje na benzinskim stanicama NIS-a

Spremne alternative za plaćanje na benzinskim stanicama NIS-a

Nova pre 34 minuta
Evo koje su nove cene goriva koje će važiti do 3. oktobra

Evo koje su nove cene goriva koje će važiti do 3. oktobra

Jugmedia pre 9 minuta
Objavljene nove cene goriva: Poznato koliko će koštati benzin i dizel u narednih sedam dana

Objavljene nove cene goriva: Poznato koliko će koštati benzin i dizel u narednih sedam dana

Euronews pre 49 minuta
Prvo oglašavanje NIS-a o sankcijama: "Prilagodićemo se, prioritet stabilno snabdevanje gorivom"

Prvo oglašavanje NIS-a o sankcijama: "Prilagodićemo se, prioritet stabilno snabdevanje gorivom"

Blic pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeNaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

Naslovi.ai pre 20 minuta
„Džaba iz Njujorka kuka Vučić“: Da li su moguće nestašice i poskupljenje benzina zbog sankcija NIS-u

„Džaba iz Njujorka kuka Vučić“: Da li su moguće nestašice i poskupljenje benzina zbog sankcija NIS-u

Nova ekonomija pre 34 minuta
"Ako Delez stige do Prekršajnog suda, neće platiti ništa"

"Ako Delez stige do Prekršajnog suda, neće platiti ništa"

Kamatica pre 29 minuta
Širi se rudarski kop u Boru, pruga dobija novu trasu sa dva tunela i mostom

Širi se rudarski kop u Boru, pruga dobija novu trasu sa dva tunela i mostom

Kamatica pre 24 minuta
Poštanska štedionica slamka spasa za NIS i njihove zaposlene

Poštanska štedionica slamka spasa za NIS i njihove zaposlene

Bloomberg Adria pre 49 minuta