Šta ako stvarno uvedu sankcije NIS-u 1. oktobra

Ključno pitanje nakon mogućeg uvođenja sankcija NIS-u 1. oktobra je kakav je plan države za ovaj scenario, ocenjuju sagovornici Nedeljnik.

Dileme se kreću od toga kako obezbediti snabdevanje sirovom naftom i derivatima do toga na koji način se sa ruskim akcionarima NIS razgovaralo o promeni vlasničke strukture, a odgovori se očekuju od Vlade Srbije. Alternativni putevi snabdevanja i viši troškovi NIS je ranije danas saopštio da ima dovoljne količine rezervi. Međutim, ukoliko sankcije zaustave dopremanje sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF), Srbija bi bila primorana da se okrene uvozu gotovih