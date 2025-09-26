Zapad sve očiglednije ignoriše principe Povelje UN

NjUJORK – Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je ukrajinsku krizu „Zapad orkestrirao kao rat protiv Rusije”, koji vodi Kijev. „Još jedan jasan primer je kriza u Ukrajini koju je izazvao Zapad, kroz koju NATO i Evropska unija žele da objave i već su objavili, stvarni rat mojoj zemlji i direktno učestvuju u tome”, poručio je šef ruske diplomatije tokom ministarskog sastanka G20 održanog na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku,