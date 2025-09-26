Zelenski: NATO je trebalo da obori sve ruske dronove i avione

Poljska vojska je 10. septembra oborila ruske dronove koji su ušli u njihov vazdušni prostor

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je uveren da su zemlje članice NATO-a trebale da obore sve ruske dronove i avione koji su narušili njihov vazdušni prostor. U intervjuu za Aksios, datom neposredno pre nego što je napustio Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku i vratio se u Kijev, Zelenski je ocenio da je dosadašnji odgovor članica NATO-a na upade ruskih dronova i aviona u Poljskoj i Rumuniji, kao i na incidente u Danskoj i Norveškoj,