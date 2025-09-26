Novosađani zarađuju 126.000 dinara - jeste li blizu proseka?

Radio 021 pre 3 sata
Novosađani zarađuju 126.000 dinara - jeste li blizu proseka?

Novosađani su u julu zarađivali u proseku skoro 126.000 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Prosečna plata u Novom Sadu, sa obračunatim porezima i doprinosima, iznosi 173.694 dinara, odnosno 125.659 neto zarade. Ovo je za oko 3.500 dinara više nego u junu, kada je prosečna zarada iznosila 122.086 dinara. Građani su na republičkom nivou u julu zarađivali prosečno 109.071 dinar bez obračunatih poreza i doprinosa, odnosno 150.646 dinara bruto zarade. Najveća plata je, po običaju, bila u Beogradu, gde su zaposleni na ovom području zarađivali oko 136.500
