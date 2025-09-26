Navrocki: Poljska neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora — obaraćemo ruske vojne avione

RTS pre 44 minuta
Navrocki: Poljska neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora — obaraćemo ruske vojne avione

Rat u Ukrajini – 1.311. dan. Najmanje devet osoba je povređeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na selo Bela Berezka u ruskoj Brjanskoj oblasti, saopštio je guverner te oblasti. Udari su, osim Brjanske, pogodili i Rostovsku i Krasnodarsku oblast. Poljski predsednik Karol Navrocki poručio je da Varšava neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora i da će obarati ruske vojne avione ukoliko ne odstupe nakon upozorenja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Zapad, kroz NATO i Evropsku uniju,

Merc poziva EU da iskoristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Evropsku uniju da iskoristi zamrznutu rusku imovinu kako bi Ukrajini obezbedila beskamatni zajam vredan oko 160 milijardi dolara, čime bi se osigurali odbrambeni kapaciteti Kijeva u godinama koje dolaze. U tekstu za Fajnenšal tajms (FT), Merc je rekao da "zagovara mobilizaciju finansijskih sredstava u obimu koji će obezbediti vojnu otpornost Ukrajine
NATOGuvernerEvropska UnijaAmsterdamUkrajinaNjujorkRojtersAerodromSergej LavrovEURusijaVaršavaPoljskaDanskaRumunijaKijevDronDonald TramppožarDolarnaftaZaporožjeGaza

