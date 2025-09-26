Promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, do 22 stepena

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, do 22 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu će biti pretežno oblačno i svežije uz umeren i jak jugoistočni vetar, a u pojedinim delovima grada ujutru i pre podne očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Najniža temperatura u Beogradu biće oko 15 stepeni, a
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina – olujna košava u Banatu

Kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina – olujna košava u Banatu

RTS pre 12 minuta
Jesen stiže na velika vrata! Temperature padaju, kiša i vetar do kraja septembra

Jesen stiže na velika vrata! Temperature padaju, kiša i vetar do kraja septembra

Alo pre 7 minuta
Vremenska prognoza za 26. septembar: Oblačno i svežije, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza za 26. septembar: Oblačno i svežije, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 1 sat
Danas vreme nalik jesenjem, veoma vetrovito, uz olujne udare vetra, ponegde i kiša: Temperatura do 22

Danas vreme nalik jesenjem, veoma vetrovito, uz olujne udare vetra, ponegde i kiša: Temperatura do 22

Telegraf pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBanatRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina – olujna košava u Banatu

Kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina – olujna košava u Banatu

RTS pre 12 minuta
Jesen stiže na velika vrata! Temperature padaju, kiša i vetar do kraja septembra

Jesen stiže na velika vrata! Temperature padaju, kiša i vetar do kraja septembra

Alo pre 7 minuta
Vremenska prognoza za 26. septembar: Oblačno i svežije, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza za 26. septembar: Oblačno i svežije, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 1 sat
Danas vreme nalik jesenjem, veoma vetrovito, uz olujne udare vetra, ponegde i kiša: Temperatura do 22

Danas vreme nalik jesenjem, veoma vetrovito, uz olujne udare vetra, ponegde i kiša: Temperatura do 22

Telegraf pre 51 minuta
Dnevni horoskop za petak, 26. septembar

Dnevni horoskop za petak, 26. septembar

Moj Novi Sad pre 2 sata