Vremeplov: Umro knjaz Miloš Obrenović

NOVI SAD - Na današnji dan 1860 - Umro je srpski knjaz Miloš Obrenović, vođa Drugog srpskog ustanka, knjaz Srbije od 1815. do 1839. i od 1858. do smrti, rodonačelnik dinastije Obrenović. Borio se u Prvom srpskom ustanku, ali se 1813. predao Turcima posle propasti ustanka i pomogao im da umire bunu Hadži-Prodana Gligorijevića 1814. da bi 1815. u Takovu digao ustanak u kojem je potukao Turke. Sporazumom sa Marašli Ali pašom dobio je za Srbiju ograničenu autonomiju. Potom je, vešto koristeći sukobljenost

Danas je petak, 26. septembar, 270. dan 2025. godine. 1371 - Dogodila se Marička bitka. U bici na desnoj obali reke Marice kod Černomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, Kralja Vukašina i Despota Uglješe. Obojica braće su poginula što je značilo da prodoru Turaka više nije imao ko da se suprotstavi, pošto su Mrnjavčevići bili najmoćniji srpski velikaši tog vremena. Turci su pod komandom rumelijskog (evropski deo carstva) beglerbega Lale Šahina u