Knjaz Miloš Obrenović umro na današnji dan pre 165 godina

Miloš Obrenović, vožd Drugog srpskog ustanka, knjaz Srbije, centralna ličnost devetnaestovekovne Srbije čija je sasvim osobena umešnost dovela je postupnog oslobađanja od osmanske vladavine u 19. veku, umro je na današnji dan 26. septembra 1860. pre 165 godina.

Na čelu Srbije nalazio se od 1815. pobedom u Drugom srpskom ustanku, tada kao vožd, od 1817. kao knjaz, s tim što mu je nasledno knjaževsko zvanje Porta priznala 1830. Kada je proteran 1839. nasledio ga je sin Mihailo Obrenović, takođe proteran 1842. pošto je na presto doveden Karađorđev sin Aleksandar. Druga vladavina Miloša Obrenovića trajala je od 1858. kada je pozvan da se vrati u Srbiju, gde ostaje do smrti 1860. Tokom Karađorđeve bune istakao se stekavši i