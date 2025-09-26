Na današnji dan, 26. septembar

B92 pre 5 minuta
Na današnji dan, 26. septembar

Danas je petak, 26. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1186 - Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad (1184. i 1185.). Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1371 - U bici na reci Marici, kod Črnomena, Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 1580 - Engleski moreplovac i gusar
Otvori na b92.net

Pročitajte još

Tramp traži od Erdogana da prestane da kupuje rusku naftu

Tramp traži od Erdogana da prestane da kupuje rusku naftu

Danas pre 2 sata
Selektora Španije ne zanimaju pritužbe trenera Barselone u vezi Jamala

Selektora Španije ne zanimaju pritužbe trenera Barselone u vezi Jamala

Sportski žurnal pre 24 sata
Tramp spreman da otvori vrata za prodaju F-35 i sistema "patriot" Turskoj

Tramp spreman da otvori vrata za prodaju F-35 i sistema "patriot" Turskoj

N1 Info pre 50 minuta
Tramp spreman da otvori vrata za prodaju F-35 i sistema "patriot" Turskoj

Tramp spreman da otvori vrata za prodaju F-35 i sistema "patriot" Turskoj

RTS pre 29 minuta
Tramp na sastanku sa Erdoganom: "Želim da Turska prestane da kupuje rusku naftu"

Tramp na sastanku sa Erdoganom: "Želim da Turska prestane da kupuje rusku naftu"

Telegraf pre 30 minuta
Tramp: Želim da Turska prestane da kupuje rusku naftu

Tramp: Želim da Turska prestane da kupuje rusku naftu

RTV pre 1 sat
Trump na sastanku s Erdoganom nagovestio ukidanje sankcija Turskoj, traži prekid kupovine ruske nafte

Trump na sastanku s Erdoganom nagovestio ukidanje sankcija Turskoj, traži prekid kupovine ruske nafte

Slobodna Evropa pre 1 sat

Ključne reči

DubrovnikTurska

Najnovije vesti »

Buka, bes – i ništa

Buka, bes – i ništa

Radar pre 0 minuta
Mučenje studenata kao ozakonjena disciplina

Mučenje studenata kao ozakonjena disciplina

Radar pre 0 minuta
Legalizacija – korupcije

Legalizacija – korupcije

Radar pre 0 minuta
S muzikom se rađamo i umiremo

S muzikom se rađamo i umiremo

Radar pre 0 minuta
Neidentifikovani plutajući objekat ministra odbrane

Neidentifikovani plutajući objekat ministra odbrane

Radar pre 0 minuta