Napadnuta svastika Darka Lazića: Tijana se oglasila posle svega

Svet & Skandal pre 49 minuta
Napadnuta svastika Darka Lazića: Tijana se oglasila posle svega

Tijana Matić, sestra Katarine Lazić i svastika popularnog pevača Darka Lazića, našla se u centru pažnje nakon što je preksinoć promovisala novu pesmu „Kralj“.

Ubrzo nakon toga, pevač i njegova supruga doživeli su saobraćajnu nesreću, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Ata images Iako bi se očekivalo da će pažnja biti usmerena na Darka i njegovu porodicu, Tijana nije „pala u drugi plan“. Naprotiv, na njen račun krenuli su uvredljivi komentari sa lažnih profila, koji su je kritikovali na račun izgleda. Jedan od brutalnih komentara koji je podelila glasi: „Debelonogo, zdepasto, zipovano žensko sa 0 ukusa
