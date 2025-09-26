"Počela sam da se gušim" Evo sa čime se Katarina Lazić borila nekoliko sati pre nesreće, sve otkrila...

Telegraf
"Počela sam da se gušim" Evo sa čime se Katarina Lazić borila nekoliko sati pre nesreće, sve otkrila...

Pevač Darko Lazić doživeo je preksinoć saobraćajnu nesreću, kada je udario u autobus, pa se zabio u bankinu, nakon čega je zadobio povrede glave, a sa njim u automobilu bila je i njegova žena Katarina, koja je zadobila lakše povrede.

Katarina Lazić se nakon saobraćajne nezgode nije oglašavala za medije, a nekoliko sati pre udesa požalila se na Instagramu na problem sa kojim je se suočila. - Ja sam inače planirala da se vratim treninzima kada dođem sa puta, otišla sam jedan dan u teretanu, počela da treniram, počela sam da se gušim od kašlja i odustala tako da će treninzi ovoga puta sačekati. Kako ste vi, da li još nekoga muči alergija - napisala je Katarina Lazić na Instagramu. Samo nekoliko
