Svirepi zločin u Italiji: Ukrajinski kuvar ubio i raskomadao svog kolegu i prijatelja iz Bangladeša

Italijanska policija uhapsila je 33-godišnjeg ukrajinskog državljanina osumnjičenog da je ubio i raskomadao svog bivšeg kolegu i prijatelja, Balu Sagora, koji je nestao sredinom septembra u gradu Spoleto, prenose danas italijanski mediji.

Uhapšeni Šurin Dmitro radio je kao šef kuvar u jednom restoranu u Spoletu, dok je 21-godišnji Sagor bio njegov pomoćnik, prenela je tv Rai. Sagor, poreklom iz Bangladeša, nestao je 18. septembra, a njegovo raskomadano telo pronađeno je u ponedeljak u jednom džaku. Tužilaštvo u Spoletu naložilo je hapšenje Dmitra koji je bio pod istragom. On je optužen za ubistvo, opstrukciju pravde i skrivanje leša. Kako je saopštio glavni tužilac Klaudio Čikela, do ključnih dokaza