Lavrov: NATO objavio rat Rusiji

NATO i Evropska unija su objavili pravi rat Rusiji preko Ukrajine i već direktno učestvuju u njemu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Njujorku.

On je istakao da je odbijanje poštovanja principa Povelje UN “manifestacija neokolonijalnih ambicija, što dovodi do povećane globalne nestabilnosti i rađa regionalne sukobe“. – Jasan primer je kriza u Ukrajini, koju je izazvao kolektivni Zapad, preko koje NATO i Evropska unija žele da objave, zapravo su već objavili rat mojoj zemlji i direktno učestvuju u njemu – rekao je Lavrov na skupu koji se održava na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi