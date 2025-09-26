Lavrov: NATO objavio rat Rusiji

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Lavrov: NATO objavio rat Rusiji

NATO i Evropska unija su objavili pravi rat Rusiji preko Ukrajine i već direktno učestvuju u njemu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u Njujorku.

On je istakao da je odbijanje poštovanja principa Povelje UN “manifestacija neokolonijalnih ambicija, što dovodi do povećane globalne nestabilnosti i rađa regionalne sukobe“. – Jasan primer je kriza u Ukrajini, koju je izazvao kolektivni Zapad, preko koje NATO i Evropska unija žele da objave, zapravo su već objavili rat mojoj zemlji i direktno učestvuju u njemu – rekao je Lavrov na skupu koji se održava na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi
