Moguće su olakšice za upis na budžet Evo šta kaže Ministarstvo prosvete

Alo pre 1 sat
Moguće su olakšice za upis na budžet Evo šta kaže Ministarstvo prosvete

Ministarstvo prosvete najavilo je da će predložiti Vladi Srbije izmenu uslova za upis na budžet, tako da studentima bude omogućeno da ostvare pravo na budžetsko finansiranje i sa manje od trenutno potrebnih 48 ESPB bodova.

Iako neće biti izmene Zakona o visokom obrazovanju kojom bi se zvanično snizila granica za budžetski upis sa 48 ESPB bodova, predlog predviđa da se studentima omogući upis na budžet i sa manjim brojem osvojenih bodova, uz posebne uslove koje bi precizirala Vlada. Iz Ministarstva podsećaju da važeći Zakon o visokom obrazovanju propisuje da student mora u tekućoj godini ostvariti najmanje 48 ESPB bodova kako bi zadržao pravo na budžetsko finansiranje ili kako bi to
