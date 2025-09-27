Olujni udari vetra danas, a onda... Novi haos sa vremenom je tek na pomolu

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, u košavskom području i dalje vetrovito, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak mestimično se očekuju na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. RHMZ U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz umeren i jak jugoistočni vetar, s najnižom temperaturom oko 14 stepeni, a najvišom dnevnom oko 20 stepeni. RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj